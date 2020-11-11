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"Президентская карма?" Как падало доверие украинцев к Зеленскому и Порошенко после инаугурации

"Президентская карма?" Как падало доверие украинцев к Зеленскому и Порошенко после инаугурации
22:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С каждым днем у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского падает уровень доверия среди украинцев. Так, спустя полтысячи дней работы на своем посту его рейтинг сравнялся с рейтингом предыдущего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщают результаты опроса Центра Разумкова.

По предварительной информации, Зеленский потерял относительное преимущество, которое еще сохранялось этим летом.

В сравнении с рейтингом экс-президента по состоянию на 500 дней после инаугурации, балансы доверия разительно не отличаются, кроме несколько большей доли тех, кто "полностью доверяет" Зеленскому (почти 10 процентов, в то время, как у Порошенко в ноябре 2015 года этот показатель составлял 6 процентов).

"Для политика харизматического типа это небольшое преимущество закономерно, но общая ситуация с персональной доверием как главным политическим капиталом - катастрофическая..."Президентская карма"?", - спрашивает ведущий эксперт Центра Разумкова Алексей Розумный.

Стоит напомнить, что по результатам соцопроса по состоянию на 5 ноября уровень доверия к Владимиру Зеленскому упал до 33%.

Читайте также в материале "Телеграф": Эксперт рассказал о причинах снижения рейтингов Владимира Зеленского и "Слуги народа".

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Все по теме:

Рейтинг, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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