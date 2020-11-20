Facepalm: Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о центре спецслужб США в Киеве

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о якобы обнаружении разведкой Беларуси центров американских спецслужб в Украине и Польше.
Свою реакцию глава МИД выразил в своем Твиттер "гифкой" с "фейспалмом".
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что беларуские и российские спецслужбы обнаружили центры спецслужб США в Киеве и Варшаве.
По его словам, там работают только американцы, которые с помощью современных технологий "качают всю планету".
Лукашенко также обвинил их во вмешательстве в выборы в Беларуси и попытках помешать ему самому.
Как сообщалось ранее, в Минске тысячи людей пришли попрощаться с убитым во время протестов активистом Романом Бондаренко.