"Слуга народа" провалилась по всей стране, а ОПЗЖ не смогла взять Николаев: пять главных итогов местных выборов

Результаты второго тура местных выборов продемонстрировали актуальные тренды, которые характерны для всей Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал политтехнолог Олег Постернак.

"Практически все результаты по второму туру 11 городов Украины оказались предсказуемыми в отношении победителей", - сказал он.

Среди итогов, он отметил то, что правящая партия "Слуга народа" не смогла победить ни в одном крупном областном центре.

Кроме того, партия "Европейская солидарность" проиграла во Львове - единственном областном центре, где на президентских выборах 2019 победил ее лидер Петр Порошенко.

Также Постернак отметил, что ОПЗЖ проиграла выборы в Николаеве, Славянске и Бердянске.

Местные избиратели, по его словам, доверились действующим мэрам, которые смогли себе обеспечить победу классическими технологиями.

Читайте в материале "Телеграф": Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине.