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Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
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Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине

Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
12:11 Сегодня Телеграф ТСН

Политтехнолог Олег Постернак специально для «Телеграфа» прокомментировал итоги повторного голосования на выборах городских голов, которое состоялось в Украине 22 ноября. 

«Практически все результаты по второму туру 11 городов Украины оказались предсказуемыми в отношении победителей, – подчеркивает эксперт. – Завершение местных выборов продемонстрировало актуальные тренды, характерные для всей страны:

  • партия власти "Слуга народа" не взяла ни одного крупного областного центра; 
  • партия Порошенко потерпела политическое фиаско во Львове (с Ровно пока не все ясно); 
  • ОПЗЖ не смогла взять ни Николаев, ни Славянск, ни Бердянск; 
  • избиратель на местах системно доверяет своим предсказуемым и понятным градоначальникам, которые при помощи классических технологий обеспечили себе еще одну «пятилетку».

Явка в среднем в 30%, по словам Олега Постернака - базовый параметр, определяющий как тому или иному кандидату удалось мобилизировать свой электорат и демотивировать "антиэлекторат".

«Собственно, этой цели были подчинены активно используемые во втором туре технологии - различные флешмобы, розыгрыши iPhone, подвозы на такси по секретному коду, ярмарки и угощения недалеко от участков, спам-рассылка на мобильные телефоны и т.д., – говорит политтехнолог. – Помимо этого, продолжают процветать избирательные сетки и пирамиды, демонстрирующие действенный успех и обеспечивающие в условиях слабой активности избирателей результативное голосование».

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В целом, по мнению эксперта, нынешние выборы подтвердили, что местная политическая конъюнктура предрасположена к победе локальных брендов и партийных проектов - и зависит от расстановки основных бизнес-игроков, определяющих во многом электоральный ландшафт регионов.

«Простой пример - в прошлом руководитель известного агрохолдинга Игорь Колыхаев стал мэром Херсона. Другой агрохолдинг МХП, имея 32 тыс. сотрудников, как бизнес-структура имеет огромный вес в определении стратегий развития ОТГ Винницкой и Черкасской областей. В крупных городах мэрами очень часто становятся менеджеры крупнейших индустриальных предприятий региона. В любом случае, у органов самоуправления много своих функций, которые они должны реализовывать, поэтому наличие компетентных руководителей громад и работающего депутатского корпуса является фактором успеха в условиях децентрализации», – резюмирует Олег Постернак.

Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Выборы, Местные выборы, Слуга народа, Европейская солидарность.

Автор:

Телеграф
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