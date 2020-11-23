Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине

Политтехнолог Олег Постернак специально для «Телеграфа» прокомментировал итоги повторного голосования на выборах городских голов, которое состоялось в Украине 22 ноября.

«Практически все результаты по второму туру 11 городов Украины оказались предсказуемыми в отношении победителей, – подчеркивает эксперт. – Завершение местных выборов продемонстрировало актуальные тренды, характерные для всей страны:

партия власти "Слуга народа" не взяла ни одного крупного областного центра;

партия Порошенко потерпела политическое фиаско во Львове (с Ровно пока не все ясно);

ОПЗЖ не смогла взять ни Николаев, ни Славянск, ни Бердянск;

избиратель на местах системно доверяет своим предсказуемым и понятным градоначальникам, которые при помощи классических технологий обеспечили себе еще одну «пятилетку».

Явка в среднем в 30%, по словам Олега Постернака - базовый параметр, определяющий как тому или иному кандидату удалось мобилизировать свой электорат и демотивировать "антиэлекторат".

«Собственно, этой цели были подчинены активно используемые во втором туре технологии - различные флешмобы, розыгрыши iPhone, подвозы на такси по секретному коду, ярмарки и угощения недалеко от участков, спам-рассылка на мобильные телефоны и т.д., – говорит политтехнолог. – Помимо этого, продолжают процветать избирательные сетки и пирамиды, демонстрирующие действенный успех и обеспечивающие в условиях слабой активности избирателей результативное голосование».

В целом, по мнению эксперта, нынешние выборы подтвердили, что местная политическая конъюнктура предрасположена к победе локальных брендов и партийных проектов - и зависит от расстановки основных бизнес-игроков, определяющих во многом электоральный ландшафт регионов.

«Простой пример - в прошлом руководитель известного агрохолдинга Игорь Колыхаев стал мэром Херсона. Другой агрохолдинг МХП, имея 32 тыс. сотрудников, как бизнес-структура имеет огромный вес в определении стратегий развития ОТГ Винницкой и Черкасской областей. В крупных городах мэрами очень часто становятся менеджеры крупнейших индустриальных предприятий региона. В любом случае, у органов самоуправления много своих функций, которые они должны реализовывать, поэтому наличие компетентных руководителей громад и работающего депутатского корпуса является фактором успеха в условиях децентрализации», – резюмирует Олег Постернак.

Автор: Андрей Питонов