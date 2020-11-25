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Стало известно, кто в окружении Зеленского укрепил позиции после провала "слуг народа" на местных выборах

Стало известно, кто в окружении Зеленского укрепил позиции после провала "слуг народа" на местных выборах
09:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Увольнение бывшего первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова частично было вызвано тем, что он был виноват в провальной работе власти в регионах. В то же время на это мог повлиять его конфликт с главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом сообщает "Украинская Правда".

Отмечается, что неприязнь председателя ОП к его заместителю стала явной после интервью Трофимова Дмитрию Гордону, где тот комментировал скандальные пленки с участием брата Ермака и заявил, что готов стать следующим главой ОП, если президент предложит.

А тем временем, в последние недели перед выборами противостояние Трофимова и Ермака перешло в горячую фазу, но было очевидно, что победителем из него выйдет именно глава ОП. Так и случилось. Президент Владимир Зеленский уволил Трофимова уже на 10 день после выборов.

В то же время конфликтом своих руководителей удачно воспользовался Кирилл Тимошенко. Во времена Андрея Богдана он отвечал в Офисе за медийную политику. Но после прихода Ермака его оттеснил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Для того, чтобы остаться в ОП на главных ролях, Тимошенко в начале пандемии коронавируса взял на себя логистику поставок средств защиты и именно он отвечал за полеты "Мрии" в Китай и другие страны.

После этого он стал отвечать за проект Зеленского "Большая стройка". С помощью этого и предвыборным визитам президента в регионы, за которые отвечал Тимошенко, заместитель Ермака наладил коммуникацию с представителями власти во всех регионах.

По словам одного из информаторов, за все назначения сейчас отвечает Тимошенко, "все решают в Офисе". "На Кабмин приходят уже готовые решения, которые особо и не обсуждаются. Перед назначением типа проводит собеседование Чернышев (глава Минрегиона - ред.). Но это - чистая симуляция.", - отметил он. 

Также есть информация, что влияние Тимошенко сейчас не ограничивается назначением губернаторов. Также он пытается принять участие в вопросе изменений Кабмина.

Читайте также в материале "Телеграфа": Выздоровевший от коронавируса Зеленский вернулся к работе и записал видеообращение к украинцам. 

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Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа, Кирилл Тимошенко, Сергей Трофимов, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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