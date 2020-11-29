Второй тур выборов в Черновцах: появились результаты экзитполов

В Черновцах прошел второй тур местных выборов. Согласно данным экзитполов победу одержал кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.

Об этом сообщает УНИАН.

По данным экзитпола Института социологии Маковецкого, за Кличука проголосовали 59,1% избирателей. Его оппонента Виталия Михайлишина, возглавляющего партию "Команда Михайлишина", поддержали 40,9%.

Социологическая компания InfoSapiens тоже проводила экзитпол. По ее данным, за Кличука отдали голоса 61,1% избирателей, а за Михайлишина лишь 38,5%.

Голосование в Черновцах проходило на 115 участках, как в городе, так и в селах Черновка и Коровия, которые будут входить в состав Черновицкой городской ОТГ.

Как сообщалось ранее, политтехнолог Олег Постернак рассказал "Телеграфу" о пяти основных итогах, на которые стоит обратить внимание после проведения второго тура местных выборов.