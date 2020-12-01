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Сегодня победили контрабандисты - Сергей Фурса об отсрочке для ФОПов

Сегодня победили контрабандисты - Сергей Фурса об отсрочке для ФОПов
15:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

1 декабря в Верховной Раде отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. Принятый законопроект отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса, считает, что таким решением ВР поддержала контрабанду и контрабандистов в Украине.

Очередной компромисс в парламенте. В этот раз с контрабандистами. Было решено, что еще год продавать контрабанду можно. Перенесли внедрение РРО на год. А как известно, если что то перенесли на год, то считайте, перенесли навсегда. Евробляхеры тому живое доказательство.

Ну а что, мы же, Украина – страна компромиссов. И нечего в нашу компромиссную страну приносить вашу прозрачность. Никакой прозрачности. Как говорят протестующие – прозрачность убивает малый бизнес. Ну а что, правда ведь. Если ваш бизнес построен на реализации контрабанды, то борьба с контрабандой ваш бизнес убьет. Чистая правда. И депутаты это подтвердили. А потом эти же депутаты пойдут по эфирам и будут требовать увеличить поступления от таможни. И никаких внутренних противоречий у них не будет.

Сегодня в фаворе контрабандисты. Вывели 300 человек на улицы и получили компромисс.

Параллельно депутаты ищут компромисс с коррупционерами. Так и говорят, ищем компромисс в вопросах восстановления антикоррупционного законодательства. Ну т е чтобы и с коррупцией бороться и никакого в тюрьму не садить. И черт побери, это же украинские депутаты, у них получится.

А завтра под парламент придут антипрививочники. И с ними надо будет найти компромисс. И это не шутка. Они реально завтра придут.

Интересно, сторонники плоской Земли готовы что-то потребовать от украинских депутатов? Пока они щедрые. Не своим же делятся.

Кто еще? Пример вкладчиков банка Михайловский шепчет. Приди и получи что-то. И не важно, справедливо это или нет. Кто там еще может добиться компромисса? Вот судьи настаивают, что очищение судебной системы от коррупционеров - это зло. И надо искать компромисс. И с ними найдем. Там олигархов заставляют офшоры прикрыть? Так давайте им сделаем внутренний офшор, войдем в положение, найдем компромисс. А то как же мы без своих олигархов. Кто же нас защитит то тогда?

Кто там еще не искал компромисс? Всем найдут? Вот мед реформа должна была убить коррупцию глав врачей, но глав врачи пришли и договорились о компромиссе. Потом ректоры ВУЗов, а как известно в Украине самые лучшие ВУЗы в мире, пришли и поставили своего министра. Чтобы компромисс в реформе образования найти. Земельная реформа угрожала интересам агробаронов? Тогда так кастрируем земельную реформу, чтобы все было хорошо и у агробаронов не было конкуренции. Они же свои, украинские бароны. Нельзя их обижать.

Знаете, кто не искал компромисс? Гонтарева. Она просто сделала банковскую реформу. И поэтому ее ненавидят. И поэтому у нас сейчас самая надежная банковская система за всю историю, стабильная гривна во время кризиса и высокие резервы НБУ. Но Гонтарева в Лондоне и ее ненавидят. А депутаты хотят, чтобы их любили. И ищут компромисс.

Так что парламент дает добро. Гоните контрабанду. Еще год можно. А через год что-нибудь еще придумаем. Еще один компромисс.

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Все по теме:

Контрабанда, ФЛП, Кассовые аппараты, Сергей Фурса, РРЩ, ПРРО.

Автор:

Телеграф
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