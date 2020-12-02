В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье

Депутаты Европейского парламента от партии Венгрии заметили в событиях на Закарпатье ситуацию "гражданской войны".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление депутатов Европарламента от партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP).

"Украина создает на Закарпатье ситуацию "гражданской войны". Власти Венгрии глубоко осуждают "применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", - отмечается в заявлении.

Со слов депутатов, обыски СБУ якобы были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

"Скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства" напоминают "методы сталинской тоталитарной системы", - считают они.

Стоит отметить, что депутаты также выступили с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это "нарушение" в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

Со слов нардепов, "украинские власти годами притесняют права венгерского меньшинства". Они вспомнили о принятии законов "Об образовании" и "О языке" как пример нарушения прав нацменьшинств, которые "могут иметь серьезные последствия".

В свою очередь это заявление не осталось не замеченным в сети. Журналист Сергей Сидоренко довольно резко высказался касательно таких обвинений в сторону Украины.

"Друзья из венгерского правительства, а не пошли бы вы на хр*н с такой лексикой, а?", - написал он. Также подчеркнув, что если даже такие толерантные люди как он "в шоке", от этих заявлений, то "это уже ну ооочень далеко за чертой".

Напомни, 1 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал к себе венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за исполнения венгерского гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги. А уже на следующий день в посольстве Венгрии заявили, что депутаты исполняли якобы не гимн, а старинную молитву.