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Кремль будет доволен: в заявлении венгерских депутатов про «гражданскую войну» в Закарпатье подметили важный момент

Кремль будет доволен: в заявлении венгерских депутатов про «гражданскую войну» в Закарпатье подметили важный момент
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

За последние дни, пока назревал скандал с новым "катарсисом" венгерского националистического популизма на Закарпатье, было ощущение, что нахватает какой-то детали, согласно "классическим методичкам из Москвы". Но уже 2 декабря правящая партия Венгрии "Фидес" сделала заявление, в котором обвинила правительство Украины в создании условий "гражданской войны" на Закарпатье.

Об этом сообщил блогер, военно-политический обозреватель Александр Коваленко, также известный как "Злой одессит".

По его словам, хорошо, что правящая партия Венгрии не обвинила Украину в "зверствах" против сексуальных меньшинств, ведь в свете последних событий для партии "Фидес" данная тема так же крайне близка.

В то же время, "с другой стороны, такой недостающий пазл "гражданской войны" в классической пророссийской ИПСО (информационно-психологической операции - ред.) - на месте", - отмечает блогер.

"Фамильяры выслужились, хозяева довольны, но вот ведь вопрос – настолько серьезное обвинение и вопиющая ложь безрассудных венгерских политиков, зарабатывающих себе электоральные баллы на национальных вопросах и немного "газпромовских" евро на старость, останутся без ответа?", - говорит он, подчеркнув, что в данном случае речь идет не про официальный Киев, а про Брюссель.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как в посольстве Венгрии объяснили скандальный инцидент с депутатами в Закарпатье?

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Все по теме:

Украина, Россия, Венгрия, Александр Коваленко.

Автор:

Телеграф
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