Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря боевиков ДНР Александра Захарченко, комбату "ДНР" Сергею Завдовееву отказали в выдаче российского паспорта из-за возможной угрозы безопасности России.

Об этом инциденте, который явно противоречит риторике РФ в отношении Украины, рассказал блогер и журналист Денис Казанский.

"То есть, в РФ на официальном уровне признали, что один из бывших лидеров "ДНР", "депутат народного совета", весь увешанный орденами и медалями - фактически является террористом и преступником", - написал он.

Блогер указывает на странную деталь, ведь получается, что выступать за насильственное изменение конституционного строя РФ нельзя, а выступать за насильственное изменение конституционного строя Украины можно.

"От нас Кремль таким, как Завдовеев, требует дать особый статус и хочет, чтобы мы вели с ними прямой диалог. А у себя объявляет этот мусор угрозой безопасности и отказывает ему в гражданстве", - добавил Казанский.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Леонид Кравчук признал, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира в Украине.