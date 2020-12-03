Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?
Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Убивство Гандзюк: фигурант дела Павловский вышел на свободу
Убивство Гандзюк: фигурант дела Павловский вышел на свободу
Заря 0:0 Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Заря 0:0 Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Соратнику убитого главаря «ДНР» Захарченко отказали в российском гражданстве: в сети указали на двуличие Кремля

Соратнику убитого главаря «ДНР» Захарченко отказали в российском гражданстве: в сети указали на двуличие Кремля
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф фото: Денис Казанский/Facebook

Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря боевиков ДНР Александра Захарченко, комбату "ДНР" Сергею Завдовееву отказали в выдаче российского паспорта из-за возможной угрозы безопасности России.

Об этом инциденте, который явно противоречит риторике РФ в отношении Украины, рассказал блогер и журналист Денис Казанский.

"То есть, в РФ на официальном уровне  признали, что один из бывших лидеров "ДНР", "депутат народного совета", весь увешанный орденами и медалями - фактически является террористом и преступником", - написал он.

Блогер указывает на странную деталь, ведь получается, что выступать за насильственное изменение конституционного строя РФ нельзя, а выступать за насильственное изменение конституционного строя Украины можно.

"От нас Кремль таким, как Завдовеев, требует дать особый статус и хочет, чтобы мы вели с ними прямой диалог. А у себя объявляет этот мусор угрозой безопасности и отказывает ему в гражданстве", - добавил Казанский.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Леонид Кравчук признал, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Паспорта, Донбасс, Денис Казанский, ДНР, Сергей Завдовеев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
04 Экспертиза установила точную причину смерти девушки в прямом эфире Reeflay
05 "Спасибо, король": кому из игроков "Динамо" отдал свою футболку Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе
Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь