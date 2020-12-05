Венедиктова назвала себя заместителем президента

Генеральный прокурор Украины является заместителем президента Украины.

Об этом глава ОГПУ Ирина Венедиктова заявила в интервью Наталье Мосейчук.

Журналистка вспомнила скандальный разговор главы украинского государства Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого президент Украины заявил, что Руслан Рябошапка, предшественник Венедиктовой, его человек.

После этого она спросила генерального прокурора, является ли она чьим-то "парнем", в частности "парнем президента", на что получила отрицательный ответ.

"Ну давайте все же вернем, что, наверное, не "парень", а генпрокурор, независимо от гендера. Во-вторых: президент, когда предлагал эту должность, он ни в коем случае права собственности на нее не ставил", - объяснила она.

При этом Ирина Венедиктова отметила важность своей должности наивысшим образом.

"Что такое генеральный прокурор? Это заместитель президента по справедливости как раз. Меня поставили навести порядок. Я считаю, что я с этой задачей сейчас справляюсь", — заявила глава ведомства.