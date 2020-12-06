Появились данные о явке на выборах мэра Кривого Рога

В Кривом Роге проходит второй тур местных выборов. По состоянию на 13:00 явка составляет 18,4%.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на секретаря местной территориальной избирательной комиссии Игоря Лисицкого.

Как известно, борьба за кресло городского главы развернулась между кандидатами от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком и ОПЗЖ Константином Павловым.

Всего в городе работает 294 избирательных участков, они будут работать до 20:00.

Как сообщалось ранее, в первом туре победу одержал действующий городской глава Юрий Вилкул, который шел на выборы от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива".

Ожидалось, что во втором туре Вилкул встретится с выдвиженцем от "СН" Шевчиком, однако позже он заявил, что не станет продолжать борьбу за кресло мэра.