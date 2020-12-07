На выборах мэра Кривого Рога посчитали 100% протоколов: результат может стать ударом для Зеленского

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Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф

В Кривом Роге, где в воскресенье, 6 декабря, прошел второй тур выборов мэра, по результатам параллельного подсчета голосов кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов набрал более 58% голосов.

Об этом сообщается на официальной странице Днепропетровской областной организации ОПЗЖ.

"Разрыв между кандидатами от оппозиции Константином Павловым (58,5%) и кандидатом от "Слуг народа" Дмитрием Шевчиком (41,5 %) остается внушительным - около 17%. Причем внушительный перевес голосов Константин Павлов получил во всех районах Кривого Рога", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что за Павлова отдали голоса более 97 тыс. избирателей, за Шевчика — чуть менее 70 тысяч человек.

Стоит добавить, как отмечает "Украинская правда", для президента Украины Владимира Зеленского результаты выборов в Кривом Роге очень важны, скорее потому, что он здесь родился и вырос. И если в своем родном городе он не сможет усадить в мэрское кресло Шевчика, который шел на выборы от "Слуги народа", то это явно посеет зерна сомнения в его политической "рентабельности". Естественно, что никто не спорит с тем, что кредит доверия к нему украинцев все еще сохраняется на высоком уровне, но, учитывая опыт прошедших выборов, передать его он вряд ли кому-то сможет.

Как сообщал "Телеграф", появились данные о явке на выборах мэра Кривого Рога. Так, по состоянию на 13:00 явка составила 18,4%.

Также ожидалось, что во втором туре выборов в Кривом Роге с выдвиженцем от "Слуги народа" Шевчиком встретится депутат Александр Вилкул, однако позже он заявил, что не станет продолжать борьбу за кресло мэра. 

 

 

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Все по теме:

Выборы, Кривой Рог, Выборы мэра, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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