В Москве рассказали, как Путин относится к Зеленскому

Президент России Владимир Путин руководствуется лишь собственными интересами и хотя открыто не показывает свое отношение к украинцам, на самом деле, он их призирает, причем президент Владимир Зеленский не является в этом плане исключением.

Такое мнение во второй части интервью "Телеграфу" высказал спецкорреспондент "УНИАН" Роман Цимбалюк.

"У меня складывается впечатление, что в Кремле украинскую власть и часть нашего общества (в том числе пророссийски ориентированную) презирают. Какой-то выскочка играл на рояле и вдруг стал президентом Украины. А самое главное - он назначен на свою должность без согласования с Москвой! Ну что это такое?" - объясняет свою позицию по этому вопросу он.

По словам журналиста, учитывая тот факт, что он уже долгое время живет в Москве, то хорошо знаком с менталитетом россиян, которые не любят, когда перед ними начинают лебезить.

"Ничем хорошим это не заканчивается. Вот Зеленский говорил: "Я увидел в глазах Путина желание закончить войну". Ему (Путину - Авт.) когда это подают на стол, то он думает: "С чего это он так решил? Кто ему это сказал? Сколько еще солдат украинских нужно убить, чтобы он (Зеленский - Авт.) начал что-то понимать", - говорит Цимбалюк.

По его мнению, слово "презрение" в этом плане лучше всего отображает отношение Кремля к Зеленскому и украинцам.

Подробнее о том, кто может помочь Киеву вернуть оккупированные территории, а так же какой сценарий для Украины Кремль подготовил на этот раз, читайте в материале "Телеграфа": Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк.