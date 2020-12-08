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Как Украина может снова "подружиться" с Россией: названо важное условие

Как Украина может снова "подружиться" с Россией: названо важное условие
06:17 Сегодня Телеграф

Учитывая нынешнюю ситуацию, ни о каких договоренностях с Россией речи идти не может. А все потому, что Кремль хочет, чтобы Украина страла частью РФ.

Такое мнение озвучил спецкорреспондент "УНИАН" Роман Цимбалюк во время большого интервью "Телеграфу".

По его словам, отношения между странами можно восстановить только тогда, когда какой-либо украинский президент полетит в Москву. В сопровождении телекамер он прибудет в бункер Ново-Огарево, и с ходу упадет на колени, "поцелует сапог Путина и заявит, что он теперь главный в нашей стране". Тогда президент Украины станет губернатором "малороссийской области РФ".

Таким образом отношения могут быть восстановлены, другого варианта не существует, - уверен Цимбалюк.

Подробнее о том, почему президент Украины Владимир Зеленский невыгоден для Кремя - читайте в материале "Телеграфа".

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Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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