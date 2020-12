Власти Венгрии втихую пожаловались на Украину в ЕС: результат вызвал насмешки

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания глав МИД Европейского союза пытался поднять вопрос венгерского меньшинства на Закарпатье, однако никто его не поддержал.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Твиттер.

"Венгерский министр иностранных дел поднял проблему венгерского меньшинства в Украине на заседании министров иностранных дел ЕС. Никто другой на вопрос не отреагировал", - написал он.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point

