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Власти Венгрии втихую пожаловались на Украину в ЕС: результат вызвал насмешки

Власти Венгрии втихую пожаловались на Украину в ЕС: результат вызвал насмешки
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания глав МИД Европейского союза пытался поднять вопрос венгерского меньшинства на Закарпатье, однако никто его не поддержал. 

 Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Твиттер. 

"Венгерский министр иностранных дел поднял проблему венгерского меньшинства в Украине на заседании министров иностранных дел ЕС. Никто другой на вопрос не отреагировал", - написал он. 

В свою очередь блогер Александр Коваленко ("Злой одессит"), подметил, что действующее руководство Венгрии "все больше напоминает клоунов". 

"Как я и говорил, нынешнее руководство Венгрии, в том числе и их глава МИД, все больше напоминают клоунов для увеселения местного электората и российского пропагандистского пула. В общем, клоуны одним словом, ни больше, ни меньше", - написал он в соцсети Фейсбук. 

Коваленко ранее указывал на то, что нынешнее руководство Венгрии часто подхватывает российские провокации и использует их для максимальной дискредитации Украины. Он также указал на то, что Будапешт не приносил извинений Киеву даже после того, как детали иностранных спецопераций получали огласку.

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Все по теме:

ЕС, Венгрия, Закарпатье, Петер Сийярто, Александр Коваленк.

Автор:

Телеграф
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