Военный эксперт назвал "несерьезными" угрозы Кравчука России

Заявление первого президента Украины, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что официальный Киев может предложить западным партнерам отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, нельзя воспринимать серьезно.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил политолог Андрей Окара.

"Вряд ли Кравчук имеет влияние на тех, кто может это сделать", – говорит он.

К тому же, по его мнению, такой шаг создает много проблем для мировой финансово-экономической системы, которая "и так находится сейчас не в лучшем состоянии".

Подробнее о том, почему в ЕС не исключают Международный трибунал по ситуации в Беларуси, но медлят с таким решением в отношении России, читайте в материале "Телеграфа": Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог.