Будет бой: Зеленского предупредили о последствиях внеочередного роспуска Рады

В случае, если президент Украины Владимир решит устроить внеочередные выборы в Верховную Раду, то страну "ждет идеологический бой на украинском политическом поле между РФ и Западом".

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт Бюро анализа и политики Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал победу артиста Владимира Зеленского на следующих президентских выборах в Украине.

"Проукраинские силы должны стараться избежать такого сценария. И из-за опасности раскола страны, и из-за того, что он будет сдерживающим фактором для поддержки Запада. Но тут всё будет зависеть от импульсивности нашего президента", – считает он.

По словам эксперта, Зеленский может принять решение на "горячую руку", приведя в пример прецеденты с Конституционным судом Украины (КСУ), который "он пытался отставить".

"Зеленский порой действует по логике: «Я так хочу, я так сказал, купите мне такую игрушку...". Но в политике это – путь в никуда", - добавляет Бобыренко.

Подробнее о том, какова вероятность досрочных парламентских выборов в Украине, читайте в материале "Телеграфа": Импульсивность Зеленского может отправить Раду в нокаут: чем ответит оппозиция.