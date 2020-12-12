Выяснилось, за что Россия ввела санкции против "слуг народа"

Журналисты нашли причину по которой ряд народных депутатов от "Слуги народа" не попали в санкционный список России.

Как сообщает "Страна" в Телеграм, Россия не ввела санкции против тех нардепов, которые 30 апреля не проголосовали за законопроект №3068 (обращение к иностранным государствам и международным организациям об осуждении агрессии России против Украины).

По данным издания, тогда 27 нардепов от "СН" не проголосовали "за". Некоторые из них отсутствовали, другие воздержались или не нажали на кнопку.

Помимо них в список не попали Денис Маслов и Анатолий Гунько. На момент голосования они еще не были нардепами.

В сообщении отмечается, что ранее Россия ввела санкции против почти всех украинских парламентариев окромя ОПЗЖ и "СН".

"Видимо тогда в Москве ещё была надежда, что накануне выборов Зеленский все-таки сделает какие-то шаги по Донбассу. Теперь, судя по санкциям, таких надежд уже нет. Зеленского и его партию приравняли к Порошенко", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 декабря Россия расширила санкционный список против граждан Украины. В него внесли имена почти всех членов фракции "Слуга народа".