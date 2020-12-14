Не только отключение SWIFT: Кравчук признался, как можно надавить на Россию

Первый президент Украины и глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT является лишь одним из множества методов давления на Россию.

Об этом он рассказал в интервью Фактам.

"Я просто назвал одну из возможностей. Существуют и другие", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что у России есть крупные долги перед Западом по договорам в сфере IT-технологий. Также он подчеркнул, что санкции можно вводить не только против физически лиц, но и против целых секторов экономики.

"Есть много испытанных шагов. Они возможны. А реальны или нет, это уже будет определять не делегация Украины в Трехсторонней контактной группе", - сказал Кравчук.

По его словам, для применения подобных механизмов, украинские власти должны обратиться к международным партнерам и провести переговоры на высоком уровне.

Напомним, в Израиле напомнили России об оккупации Крыма из-за заявлений по Западной Сахаре.