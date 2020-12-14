Наказать "чужих" и спрятать "своих": раскрыт замысел России с санкциями против украинских нардепов

Россия обновила санкционный список против Украины, на этот раз туда попали почти все члены фракции "Слуга народа".

О том, почему Россия решила это сделать, рассказала "Телеграфу" аналитик Олеся Яхно.

Первой причиной могла стать ужесточившаяся риторика украинской делегации в ТКГ. В частности, она напомнила о высказываниях главы делегации Леонида Кравчука об отключении России от платежной системы SWIFT.

"Россия, похоже, решила таким образом (санкциями) ответить в пропагандистской плоскости", - сказала Яхно.

Также Кремль мог подобным шагом "закамуфлировать" политиков, продвигающих его линию в Украине. Тем самым, по мнению аналитика, они смогут отвергать обвинения в пророссийских взглядах, указывая на введенные против них санкции.

Помимо того, Москва могла "наказать" некоторых политиков за нежелание "сотрудничать" с РФ.

Как сообщалось ранее, журналисты нашли причину по которой ряд народных депутатов от "Слуги народа" не попали в санкционный список России.