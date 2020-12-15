Рада разблокировала работу НАПК

Во вторник, 15 декабря, во время заседания Верховной Рады Украины восстановили полномочия НАПК по мониторингу деклараций, которые Нацагентство потеряло после решения Конституционного суда.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, во время заседания.

Таким образом данное решение поддержали ровно 300 народных депутатов Украины.

Сам текст проекта №4470 "О внесении изменений в Закон Украины" О предупреждении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который был внесен 7 декабря группой народных депутатов, появился на сайте парламента.

В свою очередь законопроектом предлагается восстановить полномочия НАПК путем наделения его необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации. В частности, определить порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Стоит напомнить, что 15 декабря, депутаты собрались на пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором планируют рассмотреть проект закона о "Госбюджете на 2021" и закон об "особом статусе Донбасса".

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