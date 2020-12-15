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Мы выступаем в роли просителей: зачем Рада продлила особый статус Донбасса и что делать дальше
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Мы выступаем в роли просителей: зачем Рада продлила особый статус Донбасса и что делать дальше

Мы выступаем в роли просителей: зачем Рада продлила особый статус Донбасса и что делать дальше
13:54 Сегодня Телеграф Фото: 0619.com.ua

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада продлила особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый «особый статус») на год - до 31 декабря 2021 года. Решение прокомментировал «Телеграфу» политический эксперт Сергей Таран.

 «Мы увидели традиционное продолжение на год «спящего закона». С одной стороны, это, вроде бы, ничего не означает. С другой – демонстрирует миру, что Украина готова продолжать выполнять условие Минских соглашений. Где прописано внесение в украинское законодательство «особого порядка» для части Донбасса. И это – важный момент, - подчеркивает Сергей Таран. – Так мы показываем, что в отличие от России, которая демонстративно не выполняет условий (особенно безопасностных), Украина свою часть выполняет. А потому – Россия должна получить санкции, а Украина – поддержку, в том числе военную».

Эксперт не считает, что Зеленский продолжением данного закона идет по стопам Порошенко.

«Идея дипломатии Порошенко была в том, чтобы мы постоянно говорили, что должна сделать Россия. Что сперва должны выполниться безопасностные моменты (полное прекращение обстрелов, полное разведение сил и средств, полный вывод оккупантов с их вооружением с нашей земли). А потом уже можно говорить о политических. И при каждом очередном продлении закона об особом порядке местного самоуправления в районах Донецкой и Луганской областей, наши дипломаты напоминали, что еще должна сделать Россия. И почему санкции против нее нужно не просто продолжать, но и усиливать, - подчеркивает Сергей Таран. – А при Зеленском наши представители постоянно говорят, что Украина должна сделать. На каких условиях проводить выборы, как отводить войска и «перестать стрелять». Мы на то готовы, мы на сё готовы… Это пораженческая позиция, кардинально неверная. Вместо давления на Россию, в том числе в связи с продлением этого закона, мы то и дело выступаем в роли просителей».

Эксперт уверен, что закреплять «особый статус Донбасса» в Конституции, как того требует Кремль, Украина не будет.

«Даже если украинские власти попытаются это сделать, они столкнутся с серьезным противодействием ветеранов, общественности, большей части украинского общества. У Зеленского уже должны развеяться иллюзии касательно возможности договориться с Путиным. Ни из одной из горячих точек, спровоцированных Россией, он войска не убрал. Хоть менялись правительства, президенты… И идею восстановления империи Путин не оставил. Так что переписывание украинской Конституции в угоду агрессору – это точно не путь к миру. Скорее – движение в обратном направлении», - уверен Сергей Таран.

 Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал три сценария для Донбасса

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Сергей Таран, Владимир Зеленский, Минские соглашения, Особый статус.

Автор:

Телеграф
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