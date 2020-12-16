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Не проработал и месяца: глава Гостаможни Рябикин подал в отставку

Не проработал и месяца: глава Гостаможни Рябикин подал в отставку
20:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию почти через месяц после назначения на эту должность.

Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на информированные источники.

Стоит отметить, что Рябикин стал уже пятым руководителем Гостаможни за последние полтора года.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года он возглавлял международный аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020 баллотировался первым номером в списке "УДАРа" в Деснянском районе.

Незадолго до принятия закона "о Госбюджете на 2021" он направил в профильный комитет письмо о том, что для таможни были поставлены очень высокие цифры и выполнение плана поступлений, предупреждая, что исходя из тенденции текущего года выполнение плана будет невозможно.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил Рябикина на должность председателя Государственной таможенной службы 18 ноября. Таким образом он не задержался в кресле и месяца.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как распределили Госбюджет 2021 - куда пойдут деньги в следующем году.

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Все по теме:

Украина, Таможня, Павел Рябикин.

Автор:

Телеграф
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