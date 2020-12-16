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Рябикин ответил на информацию о своей отставке

Рябикин ответил на информацию о своей отставке
21:54 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Павел Рябикин

16 декабря в сети начала распространяться информация о том, что председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин якобы написал заявление об увольнении. Чиновник довольно оперативно отреагировал на появившиеся новости.

На своей страничке в Facebook опроверг информацию о своей скорой отставке, намекнув, что кому-то выгодно распространять подобные слухи.

"Видимо кому-то очень хочется, что бы я побыстрее ушел... но придется потерпеть", - так Рябикин прокомментировал новости о своем уходе.

В свою очередь в сети отреагировали на эту новость положительно. Рябикину желают успехов и сохранить за собой должность "на пару пятилеток".

Многие пользователи делились словами поддержки в сторону председателя таможни.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Верховной Раде отправили в отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба - детали.

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Все по теме:

Украина, Таможня, Гостаможня, Павел Рябикин.

Автор:

Телеграф
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