Рябикин ответил на информацию о своей отставке

16 декабря в сети начала распространяться информация о том, что председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин якобы написал заявление об увольнении. Чиновник довольно оперативно отреагировал на появившиеся новости.

На своей страничке в Facebook опроверг информацию о своей скорой отставке, намекнув, что кому-то выгодно распространять подобные слухи.

"Видимо кому-то очень хочется, что бы я побыстрее ушел... но придется потерпеть", - так Рябикин прокомментировал новости о своем уходе.

В свою очередь в сети отреагировали на эту новость положительно. Рябикину желают успехов и сохранить за собой должность "на пару пятилеток".

Многие пользователи делились словами поддержки в сторону председателя таможни.

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