У Зеленского нашли объяснение разочарованию украинцев президентом

Согласно недавнему соцопросу президент Украины Владимир Зеленский стал "разочарованием 2020 года" для украинцев. В ответ на это, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировали эту позицию народа.

В комментарии "Новому времени" Подоляк заявил, что разочарование "субъективно" и обществу просто хочется быстрых и эффективных решений.

Он также отметил, что из-за влияния "олигархических медиа" и политических оппонентов президента общество становится равнодушным либо на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых - немедленные перевыборы".

В свою очередь Юлия Мендель прежде всего отметила, что Зеленский стал политиком года. "Владимир Зеленский так сильно оторвался вперед, что у него в два раза больше поддержки, чем у второго политика".

Что же касается разочарования украинцев президентом, то Мендель объяснила это так: "Судьба лидера - взять ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. А Владимир Александрович формирует новые ценности для Украины, отвергая упрощенные формулирования украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты".