Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Алина Гросу: После развода я потеряла не только мужчину, но и лучшего друга
Алина Гросу: После развода я потеряла не только мужчину, но и лучшего друга
Итоги 16 декабря: Зеленский - "разочарование года", Биткоин бьет рекорды, а в Кабмине - кадровые перестановки
Итоги 16 декабря: Зеленский - "разочарование года", Биткоин бьет рекорды, а в Кабмине - кадровые перестановки
Повлиял развод? Кристина Асмус изменилась до неузнаваемости (фото, видео)
Кристина Асмус изменилась до неузнаваемости (фото, видео)
Уолкотт оставил Арсенал на дне АПЛ (видео)
Уолкотт оставил Арсенал на дне АПЛ (видео)

У Зеленского нашли объяснение разочарованию украинцев президентом

У Зеленского нашли объяснение разочарованию украинцев президентом
21:36 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Согласно недавнему соцопросу президент Украины Владимир Зеленский стал "разочарованием 2020 года" для украинцев. В ответ на это, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировали эту позицию народа.

В комментарии "Новому времени" Подоляк заявил, что разочарование "субъективно" и обществу просто хочется быстрых и эффективных решений. 

Он также отметил, что из-за влияния "олигархических медиа" и политических оппонентов президента общество становится равнодушным либо на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых - немедленные перевыборы". 

В свою очередь Юлия Мендель прежде всего отметила, что Зеленский стал политиком года. "Владимир Зеленский так сильно оторвался вперед, что у него в два раза больше поддержки, чем у второго политика".

Что же касается разочарования украинцев президентом, то Мендель объяснила это так: "Судьба лидера - взять ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. А Владимир Александрович формирует новые ценности для Украины, отвергая упрощенные формулирования украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты".

Стоит отметить, что согласно данным опроса, в Украине около 42 процентов граждан считают Зеленского разочарованием года.

Читайте также в материале "Телеграфа": Зеленский оставил сеть в недоумении, тем что собирался на отдых после открытия елки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Михаил Подоляк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хочу отправить его в Макеевку с Моргенштерном и сжечь": юморист удивил откровениями про Нагиева
02 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
03 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не проработал и месяца: глава Гостаможни Рябикин подал в отставку
Не проработал и месяца: глава Гостаможни Рябикин подал в отставку
Украинцы назвали главное событие 2020 года и это не пандемия COVID-19
Украинцы назвали главное событие 2020 года и это не пандемия COVID-19
Путинских курсантов учат наносить удары по Украине: видео попало в сеть
Путинских курсантов учат наносить удары по Украине: видео попало в сеть
Названы лучшие фильмы 2020 года: список (видео)
Названы лучшие фильмы 2020 года: список (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь