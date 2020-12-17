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"Что за WTF?!" Известная журналистка попала в неприятную ситуацию с главой Гостаможни Рябикиным

"Что за WTF?!" Известная журналистка попала в неприятную ситуацию с главой Гостаможни Рябикиным
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Вечером среды, 16 декабря, в сети начала распространяться информация о том, что председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин якобы написал заявление об увольнении. Чиновник довольно оперативно отреагировал на появившиеся новости и опроверг их.

В свою очередь обнародовавшая информацию об уходе Рябикина украинская журналистка, шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина заявила, что вся эта ситуация является очень странной.

Она рассказала, что решила перед публикацией новости об увольнении перепроверить правдивость информации у самого Рябикина.

"В телефонном разговоре, Рябикин факт написания заявления подтверждает. В последующей смс-переписке уточняет: "написать и уходить - разные вещи", - пишет журналистка.

Ее удивило такое заявление: "Еще ни одного человека не встречала, который бы хотел работать и при этом бы писал заявление. Разве - писать, чтоб пошантажировать начальство".

В конечном итоге, Кошкина решает обнародовать эту новость, а через 14 минут глава Гостаможни пишет у себя в Facebook-аккаунте заявление: "Видимо, кому-то очень хочется, чтоб я побыстрее ушел. Но придется потерпеть...".

Она снова связывается с чиновником и спрашивает, что все это значит, на что получает ответ, что он имел ввиду не новость издания, а пост нардепа Александра Дубинского.

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Все по теме:

Украина, Таможня, Гостаможня, Соня Кошкина, Павел Рябикин.

Автор:

Телеграф
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