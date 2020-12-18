Успокоить Зеленского: зачем "слугам" союзы с Медведчуком и чем это грозит в перспективе

Ряд последних назначений команды Владимира Зеленского (на областных и не только уровнях), а также коалиции, появившиеся на местах, привели к очередной порции критики власти. В частности, Зеленскому и Ко «забрасывают», что они вступили в союз с Медведчуком. Насколько аргументированы такие обвинения? «Телеграф» поинтересовался мнением замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолога Алексея Голобуцкого.

«Если мы и видим какие-то союзы на местах, то это точно не союзы политические. Местные советы – это на Рада, тут другие интересы. Не будут же в горсоветах или облсоветах спорить, к примеру, о том, идти в НАТО или нет. Нужно решать реальные проблемы, хозяйственные, - отмечает эксперт. - Но по некоторым союзам понятно, что хозяевам региона, а также вошедшим с ними в гласные и негласные коалиции партиям – плевать на идеологию. Важно - зарабатывать бабки и делить ресурсы».

При этом, отмечает Алексей Голобуцкий, представители «Слуги народа» всеми правдами и неправдами стараются подмять под себя облсоветы.

«Любыми способами, с любыми союзами - с кем угодно… Лишь бы показать, что облсоветы - под ними. Успокоить Зеленского. Мол, всё хорошо у нас на местах. Не такие и провальные это выборы. А на самом деле так представители СН попадают в еще большую зависимость от региональных элит. И потом будут очень удивлены результатами парламентских выборов – хоть очередных, хоть внеочередных».

Также политтехнолог напоминает, что в результате децентрализации многое изменилось. Центр уже не так довлеет над регионами. Которые зачастую плюют на все его предписания, пожелания, а то и прямые указания. И это, уверен Алексей Голобуцкий, - плохой признак для унитарного государства.

Ранее эксперт Виктор Бобыренко рассказал «Телеграфу», что Зеленский из-за своей эмоциональности может распустить парламент.

А политтехнолог Олег Постернак прогнозировал, что в Харькове после смерти Кернеса могут затеять масштабную войну.