Скачать
Пятница, 18.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: названы подозреваемые
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: названы подозреваемые
В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали
В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали
"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением
"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением
После Николая погода в Украине резко изменится: прогноз синоптика
После Николая погода в Украине резко изменится: прогноз синоптика

В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали

В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали
16:32 Сегодня Телеграф

В НАБУ подтвердили, что исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук действительно подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом сообщается на официальном сайте Бюро.

"Заместитель председателя Офиса Президента Украины, (которым и есть Олег Татаров, - Авт.),  является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Татаров, будучи топ-чиновником государственной компании "УкрБуд",  может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

В пятницу, 18 декабря, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы Офиса Президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). 

В тоже время, по словам главного редактора "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, "Олег Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ".

"Татаров сегодня на работу не явился. Напомню, он является заместителем главы ОП по вопросам правоохранительных органов, по сути главным координатором работы силовиков. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома", - написал он на своей Facebook-странице.

Также Бутусов добавил, что Офис президента никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента.

"Такое ощущение, что у Татарова иммунитет, и ни президент Зеленский и ни глава ОП Ермак за своих подчиненных вообще не хотят нести никакой ответственности. Эй, парни, бросайте пинг-понг и карусель, у вас пропал координатор правоохранительных органов! Он подозревается в коррупции! Запишите видосик, хотя бы, что вы с нами, потому что ваше молчание показывает, что вы абсолютно не контролируете ситуацию в стране", - не сдерживая эмоций, прокомментировал ситуацию Бутусов.

Бутусов о Татарове

Как сообщал "Телеграф", ранее генпрокурора Ирину Венедикову обвиняли в срыве  операции по задержанию Татарова, Так, по данным НАБУ, если бы не действия генпрокурора, подозрение чиновнику должны были вручить еще 1 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

САП, НАБУ, Олег Татаров.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Авакова рассказали, у кого больше всего шансов стать мэром Харькова после Кернеса
02 Однозначно есть надежда: после смерти Кернеса астролог дал прогноз Путину
03 День Саввы: картинки, открытки и поздравления с праздником
04 Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
05 На заседании ТКГ произошел скандал с "грязной руганью": представитель Украины раскрыл детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аварии на трассе &quot;Киев-Чоп&quot; пострадали 10 человек: подробности, фото и видео ЧП
В аварии на трассе "Киев-Чоп" пострадали 10 человек: подробности, фото и видео ЧП
Успокоить Зеленского: зачем &quot;слугам&quot; союзы с Медведчуком и чем это грозит в перспективе
Успокоить Зеленского: зачем "слугам" союзы с Медведчуком и чем это грозит в перспективе
Белорусов начали пугать «горячей войной» вечной 2021 года
Белорусов начали пугать «горячей войной» вечной 2021 года
Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь