В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали

В НАБУ подтвердили, что исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук действительно подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом сообщается на официальном сайте Бюро.

"Заместитель председателя Офиса Президента Украины, (которым и есть Олег Татаров, - Авт.), является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Татаров, будучи топ-чиновником государственной компании "УкрБуд", может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

В пятницу, 18 декабря, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы Офиса Президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

В тоже время, по словам главного редактора "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, "Олег Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ".

"Татаров сегодня на работу не явился. Напомню, он является заместителем главы ОП по вопросам правоохранительных органов, по сути главным координатором работы силовиков. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома", - написал он на своей Facebook-странице.

Также Бутусов добавил, что Офис президента никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента.

"Такое ощущение, что у Татарова иммунитет, и ни президент Зеленский и ни глава ОП Ермак за своих подчиненных вообще не хотят нести никакой ответственности. Эй, парни, бросайте пинг-понг и карусель, у вас пропал координатор правоохранительных органов! Он подозревается в коррупции! Запишите видосик, хотя бы, что вы с нами, потому что ваше молчание показывает, что вы абсолютно не контролируете ситуацию в стране", - не сдерживая эмоций, прокомментировал ситуацию Бутусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее генпрокурора Ирину Венедикову обвиняли в срыве операции по задержанию Татарова, Так, по данным НАБУ, если бы не действия генпрокурора, подозрение чиновнику должны были вручить еще 1 декабря.