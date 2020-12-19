Олигархи создали Зеленского. Олигархи его и уничтожают – Сергей Фурса

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на олигархические медиа, из-за которых, по его убеждению, падает его рейтинг.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, почему это происходит и почему это будет происходить в будущем.

"Зеленский "бідкається". Говорит, олигархические медиа создают атмосферу зрады и беспросветной тоски и поэтому люди перестают его любить.

Кстати, правда. Создают.

Но фишка в том, что само президентство Зеленского стало результатом атмосферы зрады и беспросветной тоски. Именно поэтому его захотели выбрать. Именно поэтому люди считали, что страна идет в неверном направлении. Именно поэтому сам Зеленский поверил и верит до сих пор, что он пришел спасать страну, которая рушилась.

Зеленский получил страну, где экономика росла 4 года подряд. Где доходы населения вышли на исторический максимум для Украины. Где долговая нагрузка постоянно снижалась. И где по признанию наших западных партнёров за 5 лет было сделано больше реформ, чем за предыдущие 20.

И вот в такой момент выбирают человека "от противного", который утверждает, что все очень плохо. Почему это возможно стало? Потому что олигархические медиа создали атмосферу зрады и беспросветной точки. Зеленский президент - это квинтесенция той самой беспросветной тоски.

Именно поэтому мы видели парадокс, когда люди оценивали состояние в своем регионе лучше, чем по стране. Потому что картину вокруг они видели. А про картину в стране им рассказывали олигархические медиа.

Почему олигархические медиа это делали? Потому что им не нравились реформы, которые проводились совместно с Западом. И они дискредитировали эти реформы. И сам Зеленский им в этом помогал. Или кто то забыл шутки о докторе смерть? Супрун реализовывала реформу, которая забирала ресурсы у коррупционеров, коррупционеры мочили Супрун и Зеленский им помогал. Своими шутками, которые помогали дискредитировать реформу.

И почему теперь кто то бідкається?

И да, олигархические медиа будут это делать и дальше. И чтобы этого не было, надо уменьшат влияние олигархов. Но у нас выросло влияние олигархов за последний год. И делается это с помощью президента, который бідкається. И не делает реформ, которые могли бы уменьшит вес олигархов в экономике.

И результат может быть только один. Рейтинга не будет. То самое неизбежное разочарование. И его, наверное, нельзя избежать. Но можно сделать реформы и изменить страну. И уйти с высокоподнятой головой. А можно дружить с олигархами и запускать карусель. Что не изменит ни страну ни состояния беспросветной тоски.

Олигархи создали Зеленского. Олигархи его и уничтожают. И делают это даже тогда, когда подливают теплую водичку в его теплую ванную".