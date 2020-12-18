Зеленский выпустил новый видос: ни слова про Татарова, но вспомнил Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

Соответствующее видео было обнародовано на его странице в Facebook.

"Продолжаю рассказывать о нашей работе и победах Украины. Прежде всего поговорим о госбюджете на 2021, потому что вокруг него было столько дезинформации, что где-то в уголке мог тихонько плакать одинокий Киселев", - говорится в сообщении.

Примечательно, что Зеленский в своем ролике не упомянул о нашумевшем решении САП о подписании подозрения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Тем не менее, он упомянул в обращении о бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Зеленский заявил, что госбюджет-2021 стал объектом "политического буллинга" и на фоне его принятия возникло множество фейков.

"Деньги на медицину. Почти 160 миллиардов гривен. Больше чем за все время независимости Украины и на 65 миллиардов больше, от времен бывшего президента", - сказал он, при этом слова "бывшего президента" намерено "запикали".

Как сообщалось ранее, Рада приняла госбюджет-2021 15 декабря. За соответствующее решение проголосовали 289 нардепов.