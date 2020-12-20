Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes

Между текстом интервью украинского президента Владимира Зеленского The New York Times и его переводом администрации главы государства нашли забавные различия.
Издание пишет, что в ходе беседы Зеленский назвал Украину "наибольшей демократией на постсоветском пространстве", из-за чего выступает долгосрочным партнером США.
Вот как это подает The New York Times:
В свою очередь Офис президента подает значительно отличающийся перевод. На сайте президента пишут, что это журналист TNYT назвал Зеленского, а не Украину, "главным демократическим лидером среди стран бывшего СССР".
На это несоответствие уже успел отреагировать российский пропагандист, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он охарактеризовал это как "Искусство эпитета от Зеленского".
В ходе интервью Владимир Зеленский много говорил об Украине, США и России:
Как сообщалось, согласно недавнему соцопросу президент Украины Владимир Зеленский стал "разочарованием 2020 года" для украинцев.