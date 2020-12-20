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Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes

Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
11:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Между текстом интервью украинского президента Владимира Зеленского The New York Times и его переводом администрации главы государства нашли забавные различия.

Издание пишет, что в ходе беседы Зеленский назвал Украину "наибольшей демократией на постсоветском пространстве", из-за чего выступает долгосрочным партнером США.

Вот как это подает The New York Times:

В свою очередь Офис президента подает значительно отличающийся перевод. На сайте президента пишут, что это журналист TNYT назвал Зеленского, а не Украину, "главным демократическим лидером среди стран бывшего СССР".

На это несоответствие уже успел отреагировать российский пропагандист, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он охарактеризовал это как "Искусство эпитета от Зеленского".

В ходе интервью Владимир Зеленский много говорил об Украине, США и России:

Как сообщалось, согласно недавнему соцопросу президент Украины Владимир Зеленский стал "разочарованием 2020 года" для украинцев.

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Все по теме:

Украина, США, Россия, СССР, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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