Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes

Между текстом интервью украинского президента Владимира Зеленского The New York Times и его переводом администрации главы государства нашли забавные различия.

Издание пишет, что в ходе беседы Зеленский назвал Украину "наибольшей демократией на постсоветском пространстве", из-за чего выступает долгосрочным партнером США.

Вот как это подает The New York Times:

В свою очередь Офис президента подает значительно отличающийся перевод. На сайте президента пишут, что это журналист TNYT назвал Зеленского, а не Украину, "главным демократическим лидером среди стран бывшего СССР".

На это несоответствие уже успел отреагировать российский пропагандист, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он охарактеризовал это как "Искусство эпитета от Зеленского".

В ходе интервью Владимир Зеленский много говорил об Украине, США и России:

Как сообщалось, согласно недавнему соцопросу президент Украины Владимир Зеленский стал "разочарованием 2020 года" для украинцев.