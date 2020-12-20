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Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина

Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вакцинах от коронавируса, в связи с чем попал в объективы российской пропаганды.

РосСМИ активно тиражируют его слова из интервью The New York Times, которое опубликовали на сайте главы государства вечером 19 октября.

Зеленский подчеркнул, что даже если Америка и Европа пока не дают вакцины от коронавируса для украинцев, Киев не может принять вакцину "Спутник", не прошедшую все испытания. 

Для эффектности речи он добавил, что объяснить умирающему человеку претензии к безопасности препарата "невозможно".

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"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем", - говорит президент.

На вопрос, начнет ли Украина закупать "Спутник", если он будет безопасен, глава государства так и не ответил, однако подчеркнул, что власти будут делать все, чтобы спасти жизни граждан.

Смотрите, что он говорил про российскую вакцину:

Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина

Российские СМИ заявления украинского президента полностью перекрутили на свой лад.

"Отказ Украины от российской вакцины от коронавируса ничем не обоснован на фоне невозможности закупить ее у США и Евросоюза", "Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса", "Зеленский объяснил невозможность отказаться от российской вакцины", "У Зеленского нет объяснения отказа от российской вакцины", - пишут они.

Одно из российских изданий даже сделало по этому поводу карикатуру.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря Путин странно объяснил, почему не уколол себе российскую вакцину от коронавируса.

Как известно, в России часто фиксируют неэффективность этой вакцины, ведь люди, получившие прививку, снова заражаются COVID-19.

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Украина, Спутник, Вакцина, Россия, Владимир Путин, Вакцины, Коронавирус, Владимир Зеленский, РосСМИ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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