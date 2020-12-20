Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вакцинах от коронавируса, в связи с чем попал в объективы российской пропаганды.

РосСМИ активно тиражируют его слова из интервью The New York Times, которое опубликовали на сайте главы государства вечером 19 октября.

Зеленский подчеркнул, что даже если Америка и Европа пока не дают вакцины от коронавируса для украинцев, Киев не может принять вакцину "Спутник", не прошедшую все испытания.

Для эффектности речи он добавил, что объяснить умирающему человеку претензии к безопасности препарата "невозможно".

"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем", - говорит президент.

На вопрос, начнет ли Украина закупать "Спутник", если он будет безопасен, глава государства так и не ответил, однако подчеркнул, что власти будут делать все, чтобы спасти жизни граждан.

Смотрите, что он говорил про российскую вакцину:

Российские СМИ заявления украинского президента полностью перекрутили на свой лад.

"Отказ Украины от российской вакцины от коронавируса ничем не обоснован на фоне невозможности закупить ее у США и Евросоюза", "Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса", "Зеленский объяснил невозможность отказаться от российской вакцины", "У Зеленского нет объяснения отказа от российской вакцины", - пишут они.

Одно из российских изданий даже сделало по этому поводу карикатуру.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря Путин странно объяснил, почему не уколол себе российскую вакцину от коронавируса.

Как известно, в России часто фиксируют неэффективность этой вакцины, ведь люди, получившие прививку, снова заражаются COVID-19.