"Дешевый агитатор": у Путина жестко высказались про украинского министра

Депутат Госдумы РФ Елена Панина обвинила министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебу в манипуляциях на отношениях с главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед выборами.

Об этом она высказалась на своем канале в Телеграм.

По ее словам, Дмитрий Кулеба в недавнем интервью заявил, что сожалеет об отсутствии контактов с Сергеем Лавровым. При этом Панина усматривает явное противоречие в словах украинского министра, который, недавно заявлял про то, что грядет "глобальное противостояние Украины и России", а предоставленные ему Лавровым сведения называл "бредом" и "дешевым проигрышным трюком".

По мнению депутата, такое поведение украинского дипломата свидетельствует о том, что заинтересованность в восстановлении отношений Киев демонстрирует исключительно во время избирательных кампаний. Она заверяет, что Кулеба в подобных случаях вел себя не как дипломат, а как "дешевый агитатор".

"Украине совсем немного осталось до превращения в протекторат США", - считает она.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о якобы обнаружении разведкой Беларуси центров американских спецслужб в Украине и Польше.