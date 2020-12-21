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Журналист Юрий Бутусов после длительного скандала встретился с министром обороны: Таран предложил ему должность

Журналист Юрий Бутусов после длительного скандала встретился с министром обороны: Таран предложил ему должность
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

После нескольких скандалов вокруг предложения о работе в Министрестве обороны Украины, военный журналист Юрий Бутусов все-таки встретился с министром обороны Андреем Тараном.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, 17 декабря Минобороны анонсировали встречу с Бутусовым 19 декабря, и как оказалось такая срочность и публичность была нужна, поскольк министр предложил ему сразу четыре должности.

Туда вошли:

  • Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;
  • Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики;
  • Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО);
  • Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий.

Стоит отметить, что эти должности ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают.

Но в то же время, причиной такого странного приглашения через фейсбук являются публикации Бутусова по теме "Минобороны имеют большой резонанс в руководстве страны". "Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики, и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым, помог бы организовать правильную информационную политику", - рассказал военный журналист.

В ответ на предложения Тарана, Бутусов отметил, что "министр, который вообще не дает интервью журналистам, и которого публично требуют отправить в отставку сами Слуги народа, в какой-то новой информационной политике уже не нуждается".

Он уверен, что лучшая информационная политика для министерства – это увеличить количество его критических текстов о работе Минобороны, чтобы руководство страны начало уделять внимание этому ключевому направлению в ходе войны.

Министр отметил, что читал программу журналиста, и многое в ней считает правильным, никаких замечаний по предложенной программе реформ не высказал.

"Я также задавал вопросы по всем актуальным сейчас темам и то, что я услышал, вызвало у меня намерение написать еще целый ряд материалов", - отметил Бутусов.

В итоге он согласился  по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца. "У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом", - подчеркнул журналист.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" рассказывал, как развивалась история с трудоустройством Юрия Бутусова в Минобороны.

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Все по теме:

Минобороны, Юрий Бутусов, Андрей Таран.

Автор:

Телеграф
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