"Показал свое истинное лицо": астролог шуткой объяснил новые решения Трампа

Своим решением ветировать оборонный бюджет США, в том числе и помощь Украине, президент США Дональд Трамп "показал свое истинное лицо" по отношению к украинскому государству.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал астролог Влад Росс.

"Российский агент Трамп, уходя, показал сегодня своё истинное лицо по отношению к Украине, он ветировал военную помощь на четверть миллиарда долларов и помиловал адвоката Януковича Пола Манафорта!" – заявил он.

"Вы забыли сказать, о кумовстве, с бывшим украинским президентом", "Еще немножко, и начнет писать мемуары, о бизнесе в Украине и как зарабатывал миллиарды, на л*хах", "Осталось только надеть буденновку и тельняшку с красной звездой)", - пишут в комментариях под постом.

Отметим, по сообщению сайта Белого дома, помимо ветирования оборонного бюджета США, в том числе и ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток-2", президент США Дональд Трамп объявил о помиловании и смягчении приговоров 29 людям, включая бывшего председателя своей избирательной кампании Пола Манафорта, осужденного за махинации.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США решили "поиздеваться" над имуществом Трампа.