Зам Ермака заставила Шмыгаля ждать ее в кабинете: Милованов выложил показательное фото

Внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и бывший министр экономики Тимофей Милованов обнародовал фото с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, советник премьер-министра Наталья Бойко. В кабинете у заместителя руководителя офиса Юлии Свириденко. Юлия где-то на другом совещании, а цветы за нашей спиной - это поздравление Юлии Свириденко с днем рождения, как сегодня она проводит на работе", - написал он.

Однако на интересный нюанс в комментарии к записи указал журналист и советник экс-главы Минздрава Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов.

"То есть когда премьер-министр прибыл в офис, то зам главы даже не удосужилась быть и пошла на другое совещание? Отличное отношение к премьер-министру", - написал он.

В ответ Милованов заявил, что Раимов "написал глупость".

На фото также отреагировал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это, что на этом фото - это позор и полностью ручное управление Правительством Украины со стороны Банковой", - написал он.

В ответ Милованов обвинил Омеляна во "лжи и манипуляциях".

В ответ на это, Омелян подчеркнул, что у премьера есть определенный уровень встреч, ниже которых он опускаться не может.

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