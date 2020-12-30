Мендель не дорабатывает? Вокруг поездки Зеленского в Ивано-Франковск вспыхнул скандал

30 декабря, в Ивано-Франковск прибыл с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства проводил заседание в ОГА но не пригласил ни одного журналиста, что послужило началом скандала.

Об этом сообщили в СМИ.

Стоит отметить, что согласно предварительной информации, на заседании присутствовали глава ОП Андрей Ермак, министр развития громад Алексей Чернишов, новый глава ОГА Андрей Бойчук, глава облрады Александр Сич, а также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и другие чиновники.

В свою очередь СМИ отреагировали на такой поступок Зеленского волной негодования.

Пользователи сети также не остались в стороне и прокомментировали данное событие.

Некоторые шутили и иронизировали, по данному поводу.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент. В конце июня 2020 года Зеленский побывал с визитом в Херсоне. Освещать его пребывание в городу разрешили только лояльным СМИ. В ответ журналисты выпустили материалы с пробелами вместо цитат президента и проиллюстрировали их детскими рисунками.

Кроме того, в конце октября на встречу с Зеленским во время его визита на Волынь не пустили журналистов издания «Волынская газета».

Напомним, что 30 декабря в КСУ ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому, касательно его указа об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.