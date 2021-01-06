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Шмыгаль ответил на слухи о подпольной вакцинации политиков в Киеве

Шмыгаль ответил на слухи о подпольной вакцинации политиков в Киеве
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса.

Накануне в СМИ появилась информация о тайной вакцинации депутатов от коронавируса. Якобы топ-чиновники и бизнесмены вакцинировались препаратами производства BioNTech и Pfizer, которые поступили в Украину без растаможки. А стоимость такой вакцины за два укола составила три тысячи евро.

Сегодня Денис Шмигаль отреагировал на слухи и опубликовал пост в своем Телеграмм-канале.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию.

Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", - сказано в сообщении.

 Кроме того, глава Кабмина напомнил украинцам, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech. 

"Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - сообщил премьер.

Как сообщал ранее "Телеграф", харьковская фармкомпания "Биолек" заявила, что действительно подала заявку в Минздрав на регистрацию российской вакцины "Спутник V".

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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Денис Шмигаль, Covid-19, BioNTech.

Автор:

Телеграф
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