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Ермак продавливает пророссийскую политику, но от отставки его отделяют "красные линии" - эксперт

Ермак продавливает пророссийскую политику, но от отставки его отделяют "красные линии" - эксперт
06:37 Сегодня Телеграф

Глава Офиса президента Андрей Ермак, несмотря на предположения некоторых экспертов и СМИ, не является  российским агентом, как таковым, хотя от подобных слухов он только выигрывает.

Об этом рассказала в интервью "Телеграфу" политолог Олеся Яхно.

"Не исключено, что сам Ермак заинтересован в такого рода обвинениях, звучащих в его адрес. Чтобы показать, насколько он влиятелен. Придать значимость своей фигуре. Действительно, некоторые шаги этой власти в ракурсе урегулирования ситуации на Донбассе можно толковать как пророссийские, - признает аналитик. - Но, мне кажется, тот же Ермак делает это, исходя из желания этой власти (включая Зеленского) показать быстрый результат. Без стратегий. Без понимания масштаба возможных последствий".

При этом, по словам эксперта, общество не дает переступать "красные линии".

"Ставит определенные ограничители. И власть боится дальше продавливать политику, явно далекую от интересов государства Украина", - добавляет он.

По мнению политолога, отставки Ермака не будет, пока власть не совершит явных шагов по сдаче интересов Украины (чего не допустит общество).

"Или пока/если не вскроются масштабы проколов", - подытожила Яхно.

Подробнее о роли Ермака в процессах, происходящих в Офисе президента, читайте в материале "Телеграфа": Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог.

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Все по теме:

ФСБ, Андрей Ермак, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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