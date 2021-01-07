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Колоссальная угроза: политолог предупредил украинцев из-за Ермака

Колоссальная угроза: политолог предупредил украинцев из-за Ермака
23:39 Чт, 7 Январь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Для Украины основной угрозой остается вероятность того, что переговоры по Донбассу могут пойти по сценарию, продвигаемому Москвой. 

Такое мнение высказал "Телеграфу" научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Он напомнил, что в прошлом году Киеву удалось не перейти "красные линии" во время переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины. 

"Но мы были за шаг от того, чтобы их перейти, если бы согласились на прямые переговоры с боевикам, что легитимизировало бы их", - сказал он, добавив, что опасность этого все еще остается. 

Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог

По его словам, во многом эта опасность связана с деятельностью главы Офиса президента Андрея Ермака. 

Гарань отмечает, что некоторые из инициатив руководителя ОПУ были "не в русле государственных интересов Украины". 

Больше об основных рисках для Украины, которые несет 2021 год, читайте в материале "Телеграф": Форс-мажоры, война и протесты - Алексей Гарань о главных рисках для Украины в 2021 году

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Алексей Гарань.

Автор:

Телеграф
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