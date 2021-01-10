"Я зла не держу на Володю": Лукашенко назвал причину накала Беларуси с Украиной

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14:16 Сегодня Телеграф фото: Настоящее время

Александр Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной после напряжения между странами, возникшего из-за непризнания результатов выборов в Беларуси.

Об этом заявил сам Лукашенко.

"Я его (президента Украины Владимира Зеленского, - Авт.) понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", - заявил он.

По его словам, недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска якобы объясняются трудным положением, в котором находится Украина.

"Я бы косо на него (Зеленского, - Авт.) не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю", - высказал свое мнение Лукашенко.

 Как сообщал "Телеграф", ранее политолог Андрей Окара озвучил прогноз для Беларуси на 2021 год.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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