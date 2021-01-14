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Лишенная должности в ПАСЕ Ясько заявила о давлении со стороны Офиса президента

Лишенная должности в ПАСЕ Ясько заявила о давлении со стороны Офиса президента
10:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook

11 января депутата от "Слуги народа" Лизу Ясько уволили с должности главы украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Новым главой избрали народного депутата от "Слуга народа" Марию Мезенцеву.

В интервью "НВ" Лиза Ясько рассказала, как проходило ее увольнение.

Она уверена, что решение принималось не в спешке и его готовили. Просто для реализации выбрали подходящее время.

"Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ (25 — 28 января), на которой можно протянуть новый политический порядок в тех вопросах, где я была принципиально против. Однако меня удивило, насколько хорошо все было устроено.

На заседании делегации почти 4 часа обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтоб подогнать готовое решение о моем отстранении", - отметила она.

Также Лиза Ясько ответила на вопрос о давлении со стороны Офиса президента и причастен ли к этому Андрей Ермак. 

"Не буду это комментировать. В то же время скажу: за несколько дней до освобождения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак", - призналась она.

На вопрос журналиста о том, что можно вызвать негатив со стороны Ермака и не были ли причиной этому встречи Ясько с бывшим главой ОП Андреем Богданом и Михеилом Саакашвили, бывшая глава украинской делегации в ПАСЕ отметила, что такое может быть.

"Возможно. Но это не главное. Это больше, чем просто фото с Богданом, которого, как мы знаем, очень не любят во власти. Причина моего устранения — проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам", - сказала депутат.

Стоит отметить, что в первые дни работы новой главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, журналистам удалось выяснить, что ее парень Антон Данилов имеет свой бизнес в Москве и Санкт-Петербурге.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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ПАСЕ, Андрей Ермак, Мария Мезенцева, Лиза Ясько.
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