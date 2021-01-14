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Четверг, 14.01.2021
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Уволенный со скандалом Семочко вернул себе должность в разведке

Уволенный со скандалом Семочко вернул себе должность в разведке
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Кассационный административный суд Верховного Суда отменил указ пятого президента Петра Порошенка об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в пресс-службе суда.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение 30 дней.

Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года, лишь в 2021 году Верховный суд принял решение.

Напомним, 12 апреля 2019 года пятый президент Украины Петро Порошенко указом уволил Сергея Семочко с должности.

Сергей Семочко требовал отменить указ и убеждал, что он незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Однако 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-главы Службы внешней разведки, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока.

Тогда Семочко обжаловал это решение суда в Большой палате Верховного Суда. Она приняла позицию чиновника, обязав Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на нарушение сроков.

 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Суд, Сергей Семочко.
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