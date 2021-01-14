Уволенный со скандалом Семочко вернул себе должность в разведке

Кассационный административный суд Верховного Суда отменил указ пятого президента Петра Порошенка об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в пресс-службе суда.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение 30 дней.

Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года, лишь в 2021 году Верховный суд принял решение.

Напомним, 12 апреля 2019 года пятый президент Украины Петро Порошенко указом уволил Сергея Семочко с должности.

Сергей Семочко требовал отменить указ и убеждал, что он незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Однако 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-главы Службы внешней разведки, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока.

Тогда Семочко обжаловал это решение суда в Большой палате Верховного Суда. Она приняла позицию чиновника, обязав Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на нарушение сроков.