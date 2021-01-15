Мог стать главой ОП и генпрокурором: появились детали о умершем юристе из окружения Зеленского

Украинский юрист Сергей Нижний, который скончался 14 января и входил в близкое окружение президента Владимира Зеленского, мог занять должности главы Офиса президента и даже генпрокурора, но отказался.

Об этом рассказала главный редактор "Зеркало недели. Украина" Юлия Мостовая.

"Сергей мог стать и главой ОП, и генеральным прокурором. Но не принимал ни одно из предложений: зная о проблеме со здоровьем, боялся подвести президента и друга. Друга, которому всегда говорил правду, а не то, что хотелось услышать", - говорит она.

Кроме того, по информации dsnews.ua, брат Сергея - Андрей Нижний - судья Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, а отец Валерий - экс-помощник нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Андрея Лопушанского.

Также журналисты выяснили, что Нижний был связан и с заместителем МВД Антоном Геращенко. Нижний владел одной из квартир, которую арендовал нардеп. Тогда, в 2016 году, Нижний, работал вместе с помощницей Геращенко, при этом он отрицал, что имеет общие интересы с нардепом.

Как сообщал "Телеграф", 14 января сканчался основатель "Ералаша" Борис Грачевский. Он умер от коронавируса.