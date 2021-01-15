Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, слухи о президентских амбициях которого давно бродят в кулуарах парламента и ОП, рассказал, в каких отношениях находится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

"Нормальные рабочие отношения", - так Разумков описал отношения с украинским президентом.

Так же глава Верховной Рады назвал себя членом команды действующего гаранта.

"Команда сформирована в 2018 году, когда мы все пришли со своим видением принципов и путей достижения результатов. Многие, кто тогда появился, придерживаются тех же принципов", - сказал он, добавив, что именно принципы и общее видение должны оставаться базисом для команды.

В тоже время, несмотря на членство в команде Зеленского, Разумков добавил, что имеет право как нардеп голосовать "за" или "против", как это было с кандидатурой министра энергетики Юрия Ветренко.

"Я как народный депутат имею право поддержать или не поддержать эту кандидатуру. Когда в 2018 году закладывались идеалы и принципы, вопроса о Витренко в этом списке точно не было", - резюмировал Разумков.

Больше о политических амбициях Разумкова читайте в материале "Телеграф": Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится.