Замминистра Уруского задержали за пьяное вождение: в полиции дали ответ

20 января в сеть попало видео, на котором авто заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого, останавливают полицейские, заподозрившие его в вождении в пьяном виде.

21 января на этот инцидент в патрульной полиции дали ответ. Но в сети подозревают сговор.

Согласно предоставленным данным, недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

Но, водитель отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения. При том, он сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение подтверждение своей должности вместе с документами для управления транспортным средством.

По информации патрульной полиции, во время рассмотрения административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места.

Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, применили к гражданину наручники.

Стоит отметить, что буквально через 4 часа после появления в СМИ видео о том как заместитель министра промышленности Уруского Виталий Немилостивый 30 декабря был пойман пьяным за рулем и скандалил с полицией, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал пост о том, что в четверг правительство собирает заседание, чтобы его уволить.

При этом Уруский данное решение поддержал.

"То что видео это где-то лежало три недели, потом было опубликовано и сразу, несмотря на позднее время, Шмыгаль решил объявить о созыве заседания Кабмина и об увольнении чиновника наводит на мысль, что этого Немилостивого еще до того хотели отправить на выход в оперативном режиме. И нужен был лишь повод", - считают в сети, сообщили в Телеграм-канале "Политика Страны".

Напомним, что ранее глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич угодила в скандал из-за новогодней вечеринки.