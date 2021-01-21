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Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение

Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Кабинет министров 21 января на внеочередном заседании уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра.

Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", - сказано в сообщении.

В Офисе Президента уже отреагировали на такое решение: "Приветствуем решение Кабинета Министров об увольнении Виталий Немилостивый с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности".

Как писал "Телеграф", чиновника поймали в нетрезвом состоянии за вождением автомобиля, более того, он даже нападал на полицейских. На видео, которое опубликовали СМИ видно, что политик скандалил с правоохранителями, не реагировал на замечания, пытался уйти и грозил высокой должностью. Патрульная полиция подтвердила эту информацию.

На скандал сразу же отреагировали в правительстве и пообещали уволить Немилостивого. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 312

Все по теме:

Полиция, Кабмин, Виталий Немилостивый, Денис Шмыгаль.
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