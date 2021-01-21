Чем грозит для Украины возвращение "старой Америки": Аслунд озвучил прогноз

Вступление Джо Байдена в должность 46-го президента США станет переломным моментом и для Украины в том числе, причем в лучшую сторону.

Такое мнение в комментарии "Гордону" высказал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

"США возвращаются к нормальной работе с союзниками и противниками: будет намного больше поддержки Украины и будет более жесткая политика в отношении России. США станут эффективнее взаимодействовать со странами Европы, Японией и другими государствами – своими традиционными союзниками. И это означает, что коррупция на высшем уровне исчезает", – спрогнозировал он.

По его словам, приход Джо Байдена в Белый дом все в корне меняет.

"Можно сказать, это означает, что США вернутся к нормальности. Старая Америка, которая была до Трампа, возвращается. А все плохие вещи, которые Трамп сделал, исчезнут, будут исправлены", - добавил Аслунд.

Подробнее о возможной политике США при Байдене в отношении Украины, читайте в материале "Телеграфа": Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США.