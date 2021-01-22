Он ни с кем не говорит: Верещук затроллила Тищенко прямо перед журналистами (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, которого ранее председатель Верхоной Рады Дмитрий Разумков отчитал за безделье в парламенте, попал в небольшой конфуз, из-за чего был осмеян коллегой по франкции Ириной Верещук.

Соответствующее видео, на котором запечатлен неловкий момент, опубликовано в Telegram-канале "Украина 24/7".

Так, Тищенко идет к парламенту, а в это время с ним рядом бежит журналист, который задает ему вопросы. Тищенко не отвечает ни на один из них, причем упорно молчит. В это время на входе в здание остановилась Ирина Верещук, которая, по всей видимости, собиралась зайти внутрь. Тищенко в полном молчании открыл перед Верещук дверь, пропуская ее вперед. Журналист, обращаясь к женщине, интересуется, почему Тищенко не говорит.

"Он ни с кем не говорит", - ответила она, заговорщически улыбаясь и подмигивая.

Напомним, что кошка между Верещук и Тищенко пробежала после того, как первая получила голоса 83 депутатов из фракции Слуга народа, что позволило ей участвовать в борьбе за кресло мэра Киева. Так, 16 июля прошлого года фракция "Слуга народа" на праймериз в присутствии президента выбрала кандидата в мэры Киева. Среди них, кроме Ирины Верещук, Александра Дубинского, Александра Качуры и Дмитрия Гурина был и Николай Тищенко. Но ему повезло меньше – он право участия в предвыборной гонке за мэрское кресло столицы выбороть не смог.

Как сообщал Телеграф, ранее Николай Тищенко оконфузился, поздравляя украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.